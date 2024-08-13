Инвестировать в развитие работников – это еще не значит использовать их потенциал на полную, рассказывает Бизнес 24. Важно учесть еще несколько факторов, чтобы ваша компания стремительно росла и развивалась.

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Вместе с Škoda рассказываем об активности, фокус на которых гарантирует, что такие важные человеческие ресурсы и усилия не тратятся зря.

Правильные задачи для правильных людей

Как бы мы ни работали над всесторонним развитием, всегда останутся зоны, в которых мы не слишком сильны. И когда выпадает задача в их пределах, то стоит ожидать не лучшего результата, а фрустрации.

Правильно оценивайте компетенции людей / Фото picography

Узнайте, решение каких задач мотивирует ваших работников и делегируйте им именно эту работу. Иногда лучше пересмотреть компетенции и обязанности определенной позиции, чем бессмысленно терять человекочасы на выполнение тривиальной работы.

Открытая коммуникация

Превратите свою компанию в среду, где сотрудники могут свободно выражать свои идеи и предложения. Это способствует инновациям в процессах и позволяет быстрее реагировать на проблемы или цепляться за возможности.

Ключ к успеху спрятан в коммуникации / Фото picography

Постройте свою корпоративную культуру вокруг искренности и откровенности, и тогда вы окажетесь на качественно новом уровне. Интрижки и тихое недовольство отнимают много времени и ресурса работников, но взамен не дают никакого полезного опыта.

Желание вознаграждения у нас в крови

Создайте бонусную систему, которая мотивирует достигать высоких результатов уже сейчас, а не растягивать процесс на квартал или год. Из-за избытка дофамина всем трудно концентрироваться на отложенном удовольствии, поэтому лучше передать ответственность за время, через которое можно получить бонус, на самих работников.

Вознаграждение – лучший мотиватор / Фото picography

Кроме того, важно регулярно говорить с сотрудниками об их карьере и новых возможностях. Они четко будут понимать, что им не хватает для новой позиции или высшей зарплаты, а вы будете уверены, что они работают на максимуме своих возможностей.

Получай больше с правильным авто

Всем, кто открывает собственное дело, стоит помнить, что бизнес – это движение и развитие. Решать сотни задач и проблем легче с помощью автомобиля, сочетающего удобство и комфорт. Например кроссовер Škoda Kamiq.

Škoda Kamiq – прекрасный "партнер" для развития бизнеса / Фото Škoda

Обновленный Škoda Kamiq – это именно тот случай, когда компактный не означает простой. В этом случае – как раз наоборот. Уже в начальной комплектации водитель будет пользоваться полностью цифровой панелью приборов. Центральный дисплей развлекательной системы имеет размер 9 дюймов, на него выводится информация со смартфона. Для телефона есть собственное место, с индукционной подзарядкой и охлаждением.

Компактные размеры Škoda Kamiq (длина 4,25 м) и увеличенный до 18 см клиренс позволяют использовать этот автомобиль на тесных городских улочках. Его можно легко припарковать в тесном уголке или выехать на бордюр. Высокая посадка и камера заднего вида делает обзор с Kamiq легким и информативным.

Обновленный Škoda Kamiq получил выбор из двух двигателей – 1,0-литрового на 115 л.с. и 1,5-литрового на 150 сил. Оба бензиновых турбомотора комплектуются надежной автоматизированной коробкой передач 7DSG. Эти силовые агрегаты сочетают активное ускорение (до сотни за 8 – 10 секунд) с комфортом от езды на "автомате". При этом расход топлива тоже приятно удивит – 5,2 – 5 5,6 литра на 100 километров в комбинированном режиме.

Kamiq можно выбрать в одной из двух комплектаций и дополнить индивидуальными пакетами. Уже в стартовой версии Essence доступны цифровая панель приборов и центральный экран, LED-фары, кондиционер и беспроводная интеграция со смартфоном. Комплектация Selection дополнена "зимним пакетом", климат-контролем, легкосплавными дисками и запуском кнопкой. Также не стоит забывать о "умных решениях" Škoda – мобильное приложение, защитную накладку на двери, лейку в бачок омывателя и многое другое.