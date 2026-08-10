Зарплати підвищують, але є нюанс: які професії в Україні різко вирвалися вперед

Український ринок праці переживає серйозні зміни: через гострий дефіцит кадрів роботодавці змушені підвищувати зарплати. Проте самі працівники далеко не завжди це відчувають, а справжній “сплеск” спостерігають окремі професії.

Зарплати суттєво зросли: які області лідирують

Зараз компанії значно частіше говорять про підвищення зарплат, тоді як понад половина працівників не помітили суттєвих змін у своїх доходах. Про це 24 Каналу стало відомо з дослідження OLX Робота та EBA.

За рік найпомітніше медіанні зарплати зросли одразу в кількох областях. Найбільшу позитивну динаміку зафіксували у:

Кіровоградській області – +29%, до 22,5 тисяч гривень;

Львівській – +26%, до 33,5 тисяч гривень;

Херсонській – +23%, до 18,5 тисяч гривень;

Дніпропетровській – +22%, до 24,4 тисяч гривень;

Вінницькій – +22%, до 26,5 тисяч гривень.

Найповільніше медіанні зарплати за цей період зростали у Чернівецькій області (+7%), Миколаївській (+10%), Донецькій (+11%), Хмельницькій (+11%) та Полтавській (+13%).

Робітничі професії вирвалися вперед

Особливо показовою є ситуація із зарплатами у червні 2026 року. Серед найбільш високооплачуваних професій опинилися саме робітничі спеціальності. Найвищі медіанні зарплати зафіксували у таких категоріях:

Штукатури – 73,5 тисячі гривень, що на 22,5% більше, ніж роком раніше; Плиточники – 70 тисяч гривень (+47%); Фасадники – 70 тисяч гривень (+17%); Далекобійники – 65 тисяч гривень (+16%); Муляри – 65 тисяч гривень (+18%); Рихтувальники – 60 тисяч гривень (+20%); Будівельники – 50 тисяч гривень (+16%).

Тобто дефіцит працівників буквально змінює зарплатну карту України. Компаніям потрібні люди, які можуть виконувати конкретну роботу, і за таких умов роботодавці змушені конкурувати за працівника вже не лише вакансією, а й грошима.

Кому платять менше

Загальна тенденція до підвищення зарплат не означає, що доходи зростають абсолютно у всіх. За останній рік у низці професій медіанні зарплати, навпаки, скоротилися. Найбільше зниження зафіксували у:

комплектувальників – -8%;

сторожів – -5%;

домробітниць – -4%;

керівників відділів продажів – -3%.

Також незначне падіння доходів спостерігалося у косметологів (-2,5%), фармацевтів (-2%) та системних адміністраторів (-1%).

Чому працівники не відчувають підвищення зарплат

На перший погляд, ситуація виглядає парадоксально: компанії заявляють про збільшення зарплат, статистика показує зростання медіанних доходів, але значна частина працівників говорить, що їхні заробітки фактично не змінилися.

До прикладу, лише 22% опитаних зазначили, що їхня зарплата зросла до 10%, 12% – на 11 – 20%, а про підвищення більш ніж на 21% повідомили лише 4%. Натомість понад половина респондентів взагалі не відчули зростання доходів, ще 10% заявили про скорочення заробітної плати.

Тому середня або медіанна статистика по ринку не обов’язково означає, що кожен працівник отримав більше грошей. Для одних категорій доходи можуть стрімко зростати, тоді як в інших вони залишаються на попередньому рівні або навіть скорочуються.

Український ринок праці продовжує змінюватися під впливом кадрового дефіциту. Сьогодні роботодавці дедалі частіше переглядають рівень зарплат, особливо у тих професіях, де найбільше бракує людей. Саме тому найшвидше зростання ми бачимо не серед традиційно високооплачуваних офісних посад, а у робітничих спеціальностях,

– коментує Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

Фактично роботодавці змушені платити більше за тих спеціалістів, яких складно знайти та швидко замінити.

До слова, у серпні 2026 року середня зарплата в Україні становить 30 тисяч гривень. Порівняно із серпнем минулого року цей показник збільшився на 20%.

Роботодавці змушені конкурувати за працівників, особливо у тих сферах, де відчувається гострий дефіцит кадрів. У результаті компанії підвищують зарплати, щоб залучити нових співробітників і втримати тих, хто вже працює. Також на це впливає мобілізація, міграція тощо.