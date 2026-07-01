Скандал навколо Укрпошти вирує: НБУ готує нові кроки, бо Смілянського не звільнили

Нацбанк не здивувався тому, що Ігоря Смілянського не звільнили з посади голови правління Укрпошти після відповідного припису регулятора. Водночас у НБУ вже обговорюють подальші можливі сценарії, і деякі можуть бути трагічними для компанії.

Як відреагував Нацбанк на рішення щодо Смілянського

Регулятор не здивований рішенням залишити Ігоря Смілянського на посаді гендиректора. Про це ЕП повідомив анонімний високопоставлений співрозмовник в НБУ.

Дивіться також Поставив крапку в історії: Смілянський залишиться в Укрпошті, попри вимоги Нацбанку

У Нацбанку зазначили, що наразі ведуть переговори з урядом і Міністерством розвитку громад та територій, якому підпорядковується Укрпошта.

Для нас відсутність рішення щодо відставки Смілянського не стала несподіванкою. Ми розуміли, що може бути ухвалено таке рішення. Водночас наразі ми перебуваємо у діалозі з урядом та міністерством та обговорюємо з ними можливі варіанти наших подальших дій,

– зазначив співрозмовник ЕП.

Що буде з Укрпоштою через відмову звільнити Смілянського

За його словами, у Нацбанку наразі розглядають кілька варінтаів потенційних рішень щодо Укрпошти:

винесення нового припису щодо звільнення керівника Укрпошти, але вже безпосередньо на адресу Міністерства розвитку громад як акціонера компанії;

у разі невиконання рішення – можливе призупинення або анулювання платіжної ліцензії Укрпошти.

Саме другий варіант може стати найбільш серйозним наслідком для компанії.

До слова, відсутність реакції Укрпошти та уряду на попередній припис НБУ у регуляторі пояснюють "лояльністю, якою Смілянський користується у представників Кабміну". Водночас у регуляторі також розглядають можливість майбутніх змін до законодавства, щоб уникнути таких ситуацій.

Чому вимагають відсторонити Смілянського

Нагадаємо, що 23 червня стало відомо, що НБУ зобов’язав Укрпошту відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора. Таке рішення ухвалили, посилаючись на вимоги щодо професійної придатності.

Після аналізу документів та проведення співбесіди кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Ігор Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства, належного розуміння регуляторних вимог та необхідного досвіду для керівництва компанією, яка надає фінансові платіжні послуги.

Згідно з вимогами НБУ, Укрпошта мала відсторонити Смілянського від виконання обов’язків протягом п’яти робочих днів.

Національний банк розпочав процедуру оцінки відповідності генерального директора Укрпошти пана Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій НБУ стосовно діяльності компанії у 2023 – 2026 роках. За цей період регулятор кілька разів застосовував до Укрпошти заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю,

– пише регулятор.

Термін у п'ять днів завершився 30 червня, проте Ігор Смілянський не залишив посаду. Натомість він відзвітував за 10 років роботи.

За його словами, коли він очолив компанію у 2016 році, Укрпошті прогнозували банкрутство вже за кілька місяців. Втім, за цей час підприємству вдалося стабілізувати роботу, перейти до прибуткової діяльності та розпочати масштабне оновлення.