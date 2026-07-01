Как отреагировал Нацбанк на решение по Смилянскому

Регулятор не удивлен решением оставить Игоря Смилянского на посту генерального директора. Об этом ЕП сообщил анонимный высокопоставленный собеседник в НБУ.

Смотрите также Поставил точку в истории: Смилянский останется в Укрпочте, несмотря на требования Нацбанка

В Нацбанке отметили, что в настоящее время ведут переговоры с правительством и Министерством развития общин и территорий, которому подчиняется Укрпочта.

Для нас отсутствие решения об отставке Смилянского не стало неожиданностью. Мы понимали, что такое решение может быть принято. В то же время сейчас мы ведем диалог с правительством и министерством и обсуждаем с ними возможные варианты наших дальнейших действий,

– отметил собеседник ЕП.

Что будет с Укрпочтой из-за отказа уволить Смилянского

По его словам, в Нацбанке сейчас рассматривают несколько вариантов возможных решений в отношении Укрпочты:

вынесение нового предписания об увольнении руководителя Укрпочты, но уже непосредственно в адрес Министерства развития общин как акционера компании;

в случае невыполнения решения – возможное приостановление или аннулирование платежной лицензии Укрпочты.

Именно второй вариант может стать самым серьезным последствием для компании.

К слову, отсутствие реакции "Укрпочты" и правительства на предыдущее предписание НБУ в регуляторе объясняют "лояльностью, которой Смилянский пользуется у представителей Кабмина". В то же время в регуляторе также рассматривают возможность будущих изменений в законодательстве, чтобы избежать подобных ситуаций.

Почему требуют отстранить Смилянского

Напомним, что 23 июня стало известно, что НБУ обязал Укрпочту отстранить Игоря Смилянского от должности генерального директора. Такое решение было принято со ссылкой на требования к профессиональной пригодности.

После анализа документов и проведения собеседования квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу, что Игорь Смилянский не обладает достаточным уровнем знания законодательства, надлежащим пониманием регуляторных требований и необходимым опытом для руководства компанией, предоставляющей финансовые платежные услуги.

Согласно требованиям НБУ, Укрпочта должна была отстранить Смилянского от исполнения обязанностей на пять рабочих дней.

Национальный банк начал процедуру оценки соответствия генерального директора "Укрпочты" г-на Смилянского требованиям профессиональной пригодности по результатам надзорных действий НБУ в отношении деятельности компании в 2023–2026 годах. За этот период регулятор несколько раз применял к Укрпочте меры воздействия (письменные предупреждения и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля,

– пишет регулятор.

Пятидневный срок истек 30 июня, однако Игорь Смилянский не покинул свой пост. Вместо этого он отчитался за 10 лет работы.

По его словам, когда он возглавил компанию в 2016 году, Укрпочте прогнозировали банкротство уже через несколько месяцев. Впрочем, за это время предприятию удалось стабилизировать работу, перейти к прибыльной деятельности и начать масштабное обновление.