Почему Смилянского не уволили из Укрпочты

Глава Укрпочты продолжает работать в соответствии с действующим законодательством, а сама компания функционирует в обычном режиме, об этом сообщил сам Игорь Смилянский.

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Также Смилянский подчеркнул, что почтовый оператор и в дальнейшем работает по всей стране, учитывая ситуацию с безопасностью, последствия российских обстрелов и погодные условия.

Что касается деятельности компании или ее руководства, просим доверять исключительно официальным сообщениям Укрпочты,

– говорит чиновник.

К слову, 23 июня стало известно, что НБУ обязал Укрпочту отстранить Игоря Смилянского от должности генерального директора. Такое решение было принято со ссылкой на требования к профессиональной пригодности.

После анализа документов и проведения собеседования квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу, что Игорь Смилянский не обладает достаточным уровнем знаний законодательства, надлежащим пониманием регуляторных требований и необходимым опытом для руководства компанией, предоставляющей финансовые платежные услуги.

Согласно требованиям НБУ, Укрпочта должна была отстранить Смилянского от исполнения обязанностей на пять рабочих дней.

Национальный банк начал процедуру оценки соответствия генерального директора "Укрпочты" г-на Смилянского требованиям профессиональной пригодности по результатам надзорных действий НБУ в отношении деятельности компании в 2023–2026 годах. За этот период регулятор несколько раз применял к Укрпочте меры воздействия (письменные предупреждения и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля,

– пишет регулятор.

Пятидневный срок истек 30 июня, однако Игорь Смилянский не покинул свой пост. Вместо этого он отчитался за 10 лет работы.

По его словам, когда он возглавил компанию в 2016 году, Укрпочте прогнозировали банкротство уже через несколько месяцев. Впрочем, за это время предприятию удалось стабилизировать работу, выйти на прибыльную деятельность и начать масштабную модернизацию.

Так, доход компании вырос с 4,6 миллиардов гривен в 2016 году до 13,1 миллиардов гривен в 2025 году, а средняя зарплата персонала – с 2 200 гривен в 2016 году до 17 335 гривен.