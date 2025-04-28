У мережі пишуть про збій у роботі ТЦ "Епіцентр": не працюють деякі магазини

У деяких містах України повідомляють про збій в роботі магазинів "Епіцентр". У магазинах неможливо придбати товар, мобільний додаток теж не працює.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в соціальних мережах.

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Збій у роботі ТЦ "Епіцентр"

У Києві в жодному магазині "Епіцентр" нібито неможливо придбати товар. Схожі повідомлення надходять і з інших міст. Багато хто з користувачів не може зайти в мобільний додаток магазину.

У мережі повідомляють, що "Епіцентр" міг потрапити під кібератаку вночі. Зазначається, що напад на систему міг бути потужним, для подолання наслідків необхідно залучати ІТ-спеціалістів. Коли проблему усунуть – поки невідомо. Компанія прокоментувала проблеми в роботі.

Маємо тимчасові технічні проблеми, на даний момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи,

– йдеться в повідомленні.

Однак збої в роботі спостерігаються не в усіх містах. Так, наприклад, в Кривому Розі всі магазини "Епіцентру" працюють, повідомляє телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг".

Працює багато магазинів, Кривий Ріг не постраждав. Є сервіси які, не працюють – хмарні, але каси працюють, товар відпускають,

– розповів директор місцевого торгового центру.

Нагадаємо, наприкінці березня серйозної кібератаки зазнали сервіси Укрзалізниці. Кілька днів фахівці ліквідували наслідки кібернападу, внаслідок чого не працював онлайн-продаж квитків.