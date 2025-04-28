Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

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Сбой в работе ТЦ "Эпицентр"

В Киеве ни в одном магазине "Эпицентр" якобы невозможно приобрести товар. Похожие сообщения поступают и из других городов. Многие из пользователей не могут зайти в мобильное приложение магазина.

В сети сообщают, что "Эпицентр" мог попасть под кибератаку ночью. Отмечается, что нападение на систему могло быть мощным, для преодоления последствий необходимо привлекать ИТ-специалистов. Когда проблему устранят – пока неизвестно. Компания прокомментировала проблемы в работе.

Есть временные технические проблемы, на данный момент приняты все меры по возобновлению работы,

– говорится в сообщении.

Однако сбои в работе наблюдаются не во всех городах. Так, например, в Кривом Роге все магазины "Эпицентра" работают, сообщает телеграм-канал "Свои. Кривой Рог".

Работает много магазинов, Кривой Рог не пострадал. Есть сервисы которые, не работают – облачные, но кассы работают, товар отпускают,

– рассказал директор местного торгового центра.

Напомним, в конце марта серьезной кибератаки подверглись сервисы Укрзализныци. Несколько дней специалисты ликвидировали последствия кибернападения, в результате чего не работал онлайн-продажа билетов.