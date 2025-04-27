Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Яку роль у кібербезпеці України відігравала Америка

За останні п’ять років Агентство США з міжнародного розвитку виділило Україні понад 200 мільйонів доларів на допомогу в галузі кібербезпеки. Окрім цього, допомогу Києву надавало Агентство національної безпеки та Кіберкомандування США.

Як зазначає видання, ця допомога була критично важливою для допомоги у запобіганні та відновленні після кібератак на урядові структури, телекомунікаційні компанії та енергетику. Однак з приходом Дональда Трампа все змінилося.

За словами восьми співрозмовників, десятки людей, які надавали технічну допомогу з кібербезпеки на сотнях об’єктів по всій України, скасували або призупинили контракти. Разом з тим були скасовані поставки комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, призначеного для забезпечення безпеки інфраструктури України.

Скорочення підтримки України в сфері кібербезпеки послабить цифрові лінії фронту країни, зробивши країну "легкою мішенню" для Росії,

– сказав Єгор Аушев, київський експерт з кібербезпеки.

Аушев наголосив, що раптове та неоголошене припинення кібероперацій, "створило серйозну проблему" .

Ф інансування США стало найбільшим джерелом підтримки України у сфері кібербезпеки. Українці фахівці кажуть, що давно заплановані проєкти з кібербезпеки раптово завершилися.

"Багато проєктів було зупинено на півдорозі, підрядників відпустили, не закінчивши роботу, і багато планів не мали шансу повністю розкрити свій потенціал", – каже один з експертів.

Зауважимо, у березні ЗМІ писали, що міністр оборони Гегсет дав розпорядження Кіберкомандуванню США припинити планування атак проти Росії. Проте згодом у Пентагоні спростували інформацію, зазначивши, що жодних наказів щодо паузи чи зупинки у діях не надходило.