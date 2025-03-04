Гегсет не зупинив кібероперації проти Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Рішення США про припинення допомоги Києву стосується і зброї, що вже перебуває в Європі, – ЗМІ

Кібероперації проти Росії продовжуються

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на високопосадовця, Гегсет не скасовував і не призупиняв жодних операцій, спрямованих проти "зловмисних російських цілей". Жодних наказів щодо паузи чи зупинки у діях не надходило.

Раніше видання The Record, яке спеціалізується на кібербезпеці, повідомило, що глава Пентагону дав розпорядження Кіберкомандуванню США припинити планування атак проти Росії.

Ця новина викликала хвилю критики серед демократів. Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що адміністрація Дональда Трампа фактично надає Москві "вільний пропуск", водночас кібератаки з боку Росії на критичну інфраструктуру США тривають. Це рішення могло поставити під загрозу кібербезпеку приватних компаній у США та всьому світі.