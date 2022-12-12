Півтори тисячі робочих місць: Nestlé запускає нове виробництво на Волині

Nestlé планує інвестувати майже 43 мільйони доларів у нове виробництво вермішелі на Волині, в результаті чого з'явиться 1 500 робочих місць. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Nestlé запускає нове виробництво в Україні

Компанія Nestlé відкриває новий виробничий майданчик в Україні з інвестиціями 40 мільйонів франків, що еквівалентне майже 43 мільйонам доларів.

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Де відкриють виробництво

Нове виробництво у Nestlé планують відкрити у Смолигові Волинської області. Новий виробничий майданчик – частина плану, що спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні.

Разом із фабрикою у Торчині, виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.

Це важливий крок для Nestlé, зроблений у дуже складний для країни час. Ми прагнемо створити хаб із виробництва продуктів харчування та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця та задовольняючи потреби українців та громадян інших європейських країн високоякісними продуктами,

– зазначив генеральний директор Nestlé в Україні Алессандро Дзанеллі.

На новому виробництві у Смолигові буде працевлаштовано 1,5 тисячі осіб. Підприємство забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та інші європейські ринки.