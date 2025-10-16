Nestlé оголосила про масштабне скорочення персоналу. Впродовж найближчих двох років компанія планує звільнити звільнити 16 000 працівників у межах програми оптимізації витрат.

Nestlé змінює стратегію?

Про майбутні кроки у цьому напрямку повідомили в компанії, передає 24 Канал. Рішення стало частиною стратегії новопризначеного генерального директора Філіпа Навратіла, який прагне підвищити ефективність компанії на тлі сповільнення продажів і змін у споживчій поведінці.

За останні два роки Nestlé спостерігає зниження темпів зростання продажів. Зокрема, через постійне підвищення цін покупці дедалі частіше обирають дешевші продукти приватних марок.

Світ змінюється, і Nestlé має змінюватися швидше. Це включатиме ухвалення складних, але необхідних рішень щодо скорочення чисельності персоналу протягом наступних двох років,

— заявив Навратіл.

Кого торкнуться звільнення?

За його словами, скорочення стосуватимуться близько 12 000 посад у бізнес-підрозділах Nestlé і ще 4 000 – у виробництві та ланцюжку постачання. Загалом це близько 6% від усього штату компанії.

Nestlé планує сфокусуватися на найбільш прибуткових напрямах бізнесу, серед яких бренди Kit Kat, Nescafé, Purina та Maggi, а також інвестувати у цифровізацію й розвиток інноваційних категорій.

Довідково. В Україні Nestlé представлена через Nestlé Україна, яка володіє брендами "Світоч", "Торчин", "Мівіна" та має виробничі потужності у Львові, Волинській області й на Закарпатті.

Що відомо про діяльність Nestlé?