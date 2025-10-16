Nestlé объявила о масштабном сокращении персонала. В течение ближайших двух лет компания планирует уволить уволить 16 000 работников в рамках программы оптимизации расходов.

Nestlé меняет стратегию?

О будущих шагах в этом направлении сообщили в компании, передает 24 Канал. Решение стало частью стратегии новоназначенного генерального директора Филиппа Навратила, который стремится повысить эффективность компании на фоне замедления продаж и изменений в потребительском поведении.

За последние два года Nestlé наблюдает снижение темпов роста продаж. В частности, из-за постоянного повышения цен покупатели все чаще выбирают более дешевые продукты частных марок.

Мир меняется, и Nestlé должна меняться быстрее. Это будет включать принятие сложных, но необходимых решений по сокращению численности персонала в течение следующих двух лет,

- заявил Навратил.

Кого коснутся увольнения?

По его словам, сокращения будут касаться около 12 000 должностей в бизнес-подразделениях Nestlé и еще 4 000 – в производстве и цепочке поставок. В целом это около 6% от всего штата компании.

Nestlé планирует сфокусироваться на наиболее прибыльных направлениях бизнеса, среди которых бренды Kit Kat, Nescafé, Purina и Maggi, а также инвестировать в цифровизацию и развитие инновационных категорий.

Справочно. В Украине Nestlé представлена через Nestlé Украина, которая владеет брендами "Свиточ", "Торчин", "Мивина" и имеет производственные мощности во Львове, Волынской области и на Закарпатье.

Что известно о деятельности Nestlé?