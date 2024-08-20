Nestle втримує лідерство: компанія очолює рейтинг найдорожчих продуктових брендів

Швейцарська компанія Nestle, яка продовжує працювати в Росії, сьомий рік поспіль утримує титул найдорожчого продуктового бренду у світі. Навіть попри зниження вартості бренду минулого року.

Хто увійшов до 10 найдорожчих продуктових брендів

Nestle утримує провідні позиції у світовому рейтингу брендів, попри те, що минулого року його вартість знизилася на 7% та досягнула 20,8 мільярда доларів. На друге місце піднявся бренд Lay's, який покращив свою позицію з третьої сходинки. Вартість Lay's зросла на 9% та досягнула 12 мільярдів доларів.

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А наступні сходинки зайняли:

Китайський бренд Yili зайняв третю позицію, хоча його вартість знизилася на 6% і тепер складає 11,6 мільярда доларів.

Американський бренд Tyson піднявся на четверте та втратив 5,2% вартості до 8,27 мільярда доларів, обігнавши французький Danone, який опустився на 10,2% і тепер оцінюється в 8,03 мільярда долар.

Цікаво! До 10 найдорожчих продуктових брендів увійшли також американські Quaker, Kellogg's та Wrigley, а також китайський Mengniu і американський Doritos.

Вартість яких брендів зросла найбільше

Вартість ста найдорожчих продуктових брендів знизилася на 4% за рік, досягнувши 268 мільярдів доларів. Основною причиною цього стала зміна споживчих вподобань: дедалі більше покупців обирають невеликі приватні бренди, що пропонують унікальні та персоналізовані продукти.

Індустрія харчових продуктів і напоїв переживає швидку трансформацію, спричинену мінливими уподобаннями споживачів. Хоча зниження вартості бренду є проблемою, воно також відкриває можливості для інновацій,

– вважає директор з оцінки Brand Finance Савіо ДʼСоуза.

Найзначнішим зростанням вартості бренду у цьому році відзначився канадський Viterra, чия вартість підскочила на 37%, досягнувши 1,1 мільярда доларів. Завдяки цьому Viterra зайняв 81 місце у рейтингу, тоді як минулого року компанія не потрапила до нього. Вартість бренду також суттєво зросла у мексиканського Mission (+36%) і фінського Valio (+31%).