Американський режисер розтратив кошти, які Netflix виділив йому на серіал

Американський режисер Карл Ерік Рінш мав зняти серіал на замовлення компанії Netflix. Втім, частину коштів, закладених у бюджет серіалу, він витратив на криптовалюту, акції та дорогі автомобілі.

Восьмизначна угода

На тлі численних пропозицій кіновиробників щодо нових проєктів, пітчинг Рінша у 2018 році виявився успішним. Він запропонував проєкт науково-фантастичного серіалу «Завоювання» про штучних людей.

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Спершу Рінш мав укласти угоду з Amazon, але перш ніж її оформили письмово, втрутився Netflix. Компанія виділила на серіал 61,2 мільйона доларів.

Куди Рінш подів кошти

До березня компанія виділилана серіал, але режисер попросив більше грошей, погрожуючи завершенням виробництва. Після цього стримінговий сервіс надав йому ще

Замість старту виробництва серіалу режисер почав розтрачати виділені йому кошти на інші потреби:

У 2020 році він використав 10,5 мільйона доларів для гри на фондовому ринку і зрештою втратив на торгівлі 5,9 мільйона доларів . Потім режисер зацікавився крипторинком.

для гри на фондовому ринку і зрештою втратив на торгівлі . Потім режисер зацікавився крипторинком. У травні 2021 року він купив монети Dogecoin на 4 мільйони доларів на біржі Kraken і заробив майже 27 мільйонів доларів .

на біржі Kraken і заробив майже . Ще 8,7 мільйона доларів він витратив на купівлю автомобілів, зокрема Ferrari й п’ять Rolls-Royce, та дизайнерських меблів і годинників.

Під час майбутніх свідчень Рінш заявив, що ці товари були реквізитом для серіалу і тому він заплатив за них грошима Netflix.

Проєкт з містером Ріншем обернувся дорогим фіаско, мікрокосмом ери марнотратства, яку голлівудські студії зараз намагаються закінчити. Netflix витратив понад 55 мільйонів доларів на шоу пана Рінша та дав йому майже повну бюджетну та творчу свободу, але так і не отримав жодного завершеного епізоду,

— пише The New York Times.

Чи вийде серіал

Netflix досі не отримав жодного епізоду від режисера. За словами представника платформи стрімінгу Томаса Черіана, серіал наразі вважається скасованим, оскільки "зрозуміло, що пан Рінш не мав наміру завершити проєкт, до якого згодився".

Зараз режисер і Netflix перебувають у конфіденційному арбітражному процесі. Сам Рінш, який почав цей процес, стверджує, що компанія повинна йому щонайменше 14 мільйонів доларів відшкодування за порушення контракту.