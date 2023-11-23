Влада облаштувала робочі місця для осіб з інвалідністю
Вже близько 20 підприємців скористалися ініціативою та придбали для інклюзивних працівників необхідне обладнання та спеціалізовані меблі, які їм потрібні для повноцінної роботи. Загалом держава компенсувала їм ці витрати на 1 мільйон гривень.
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Працюємо над тим, щоб люди з інвалідністю, зокрема, й отриманою внаслідок війни, могли продовжувати працювати й самореалізовуватись. Тому запропонували підприємцям компенсовувати їхні витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм комфортні умови для роботи.
Свої компенсації отримали роботодавці з Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Черкаської областей.
Працівники, яким облаштували робоче місце:
- бухгалтер;
- вчитель;
- інженер із охорони праці;
- діловод;
- адміністратор;
- менеджер в торгівлі;
- водій;
- слюсар зі складання металевих конструкцій.
Які виплати отримують особи з інвалідністю
На пенсію по інвалідності впливає її група. Зокрема, мінімальні виплати залежно від цього чинника виглядають так:
- І група – 2 300 гривень;
- ІІ та ІІІ групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;
- ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.
Також розмір виплати залежить від відсотка від пенсії за віком. Залежно від групи пропорції такі:
- І група – 100% пенсії за віком;
- ІІ група – 90%;
- ІІІ група – 50%.
Вікова пенсія для осіб з інвалідністю розраховується зі співвідношення напрацьованого стажу до каліцтва, різниці їхнього віку та 60 років (граничний вік виходу на пенсію) та інших індивідуальних показників.