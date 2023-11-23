Хто може вийти на пенсію раніше

На пенсію за вислугою років можуть вийти люди, які дотрималися певних умов, серед яких:

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артисти – мають творчу діяльність від 20 до 35 років;

працівники авіації та льотно-випробного складу – стаж 25 років для чоловіків та 20 для жінок;

працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення – напрацьований спеціальний стаж роботи (30 років з 2024 року);

спортсмени – стаж не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Також за наявності відповідного загального стажу працівники на наступних посадах можуть піти на законний відпочинок з 50 – 55 років чоловіки та з 45 – 50 років жінки:

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники, зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві;

механізатори (докери-механізатори) у портах;

плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Нагадаємо! Розмір пенсії за вислугою років залежить від зарплати з якої платилися страхові внески та тривалості стажу.

Хто отримує надбавки до пенсії за віком

Надбавки за віком автоматично нараховуються пенсіонерам, які дожили до певних років. Розмір щомісячних доплат виглядає так: