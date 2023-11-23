Які виплати чекають на осіб з інвалідністю І групи в грудні

Пенсія людей з інвалідністю залежить від групи, відсотку від пенсії за віком та період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Останній чинник враховують до стажу для обчислення пенсії за віком.

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У грудні виплати для осіб з І групою інвалідності не зміняться. Тож вони отримуватимуть 100% від пенсії за віком, мінімальна сума якої 2 300 гривень.

Розподіл пенсій для військових такий:

ті, хто отримав інвалідність внаслідок війни – 100% від суми грошового забезпечення;

інші особи з інвалідністю – 70% суми грошового забезпечення.

Мінімальна пенсія для людей з інвалідністю І групи, які отримали її внаслідок війни, отримують як мінімум 13 604,5 гривні (650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Виплат чорнобильців І групи

Особи, які отримали інвалідність І групи, внаслідок ЧАЕС отримують мінімум 6 840 гривень. А от виплата для безпосередніх учасників ліквідації катастрофи становить – 13 376,21 гривні.

Зауважте! Виплати по інвалідності призначають з дня встановлення цього стану. Дуже важливо подати заяву на пенсію не пізніше 3 місяців після дня встановлення інвалідності.