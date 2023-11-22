Кому надають вікову надбавку

Вікові доплати надаються автоматично і нараховуються разом із пенсією на рахунок громадянина. Ця надбавка доступна для осіб від 70 років.

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Які доплати за віком зараз:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Також українці можуть отримати і інші доплати. Надбавка 837 гривень надається, якщо особа має особливі потреби. Аби ПФУ нарахували таку доплату потрібно мати документальне підтвердження потреби. Через які обставини нараховується ця надбавка:

недостатнє фінансове забезпечення громадянина;

потреба у догляді від соціального працівника;

неможливість самостійно задовільняти свої потреби.

Зверніть увагу! Сума цієї доплати розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, оскільки зараз це значення 2 093 гривні, надбавка – 837 гривень.

Як отримати доплату від ООН

ООН надає спеціальну доплату для українських пенсіонерів, що найбільше постраждали від війни. Йдеться про осіб, які проживають у прифронтовій зоні чи на території активних бойових дій.

Додатковими вимогами для отримання доплати є:

пенсія менш як 3 тисячі гривень;

відсутність іншої міжнародної грошової допомоги.

Розмір надбавки розраховується індивідуально, по формулі: 3 тисячі гривень мінус сума пенсії. Тобто, якщо пенсіонер отримує 2 800, його доплата – 200 гривень. Надбавка додається до пенсії автоматично, подавати заяву у ПФУ непотрібно.