Кому предоставляют возрастную надбавку
Возрастные доплаты предоставляются автоматически и начисляются вместе с пенсией на счет гражданина. Эта надбавка доступна лицам старше 70 лет.
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Какие доплаты по возрасту сейчас:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Также украинцы могут получить другие доплаты. Надбавка 837 гривен предоставляется если особа имеет особые нужды. Чтобы ПФУ начислили такую доплату, нужно иметь документальное подтверждение потребности. В силу каких обстоятельств начисляется эта надбавка:
- недостаточное финансовое обеспечение гражданина;
- потребность в уходе от социального работника;
- невозможность самостоятельно удовлетворять свои потребности.
Как получить доплату от ООН
ООН предоставляет специальную доплату для украинских пенсионеров, наиболее пострадавших от войны. Речь идет о лицах, проживающих в прифронтовой зоне или на территории активных боевых действий.
Дополнительные требования для получения доплаты:
- пенсия менее 3 тысяч гривен;
- отсутствие другой международной денежной помощи.
Размер надбавки рассчитывается индивидуально, по формуле: 3 тысяч гривен минус сумма пенсии. То есть, если пенсионер получает 2 800, его доплата – 200 гривен. Прибавка добавляется к пенсии автоматически, подавать заявление в ПФУ не нужно.