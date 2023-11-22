Кому предоставляют возрастную надбавку

Возрастные доплаты предоставляются автоматически и начисляются вместе с пенсией на счет гражданина. Эта надбавка доступна лицам старше 70 лет.

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Какие доплаты по возрасту сейчас:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Также украинцы могут получить другие доплаты. Надбавка 837 гривен предоставляется если особа имеет особые нужды. Чтобы ПФУ начислили такую доплату, нужно иметь документальное подтверждение потребности. В силу каких обстоятельств начисляется эта надбавка:

недостаточное финансовое обеспечение гражданина;

потребность в уходе от социального работника;

невозможность самостоятельно удовлетворять свои потребности.

Обратите внимание! Сумма этой доплаты рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, поскольку сейчас это значение 2 093 гривны, надбавка – 837 гривен.

Как получить доплату от ООН

ООН предоставляет специальную доплату для украинских пенсионеров, наиболее пострадавших от войны. Речь идет о лицах, проживающих в прифронтовой зоне или на территории активных боевых действий.

Дополнительные требования для получения доплаты:

пенсия менее 3 тысяч гривен;

отсутствие другой международной денежной помощи.

Размер надбавки рассчитывается индивидуально, по формуле: 3 тысяч гривен минус сумма пенсии. То есть, если пенсионер получает 2 800, его доплата – 200 гривен. Прибавка добавляется к пенсии автоматически, подавать заявление в ПФУ не нужно.