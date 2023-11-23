Какие выплаты ждут лиц с инвалидностью I группы в декабре

Пенсия людей с инвалидностью зависит от группы, процента от пенсии по возрасту и периода со дня установления инвалидности до достижения 60 лет. Последний фактор учитывают в стаж для исчисления пенсии по возрасту.

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В декабре выплаты для лиц с I группой инвалидности не изменятся. Так что они будут получать 100% от пенсии по возрасту, минимальная сумма которой 2 300 гривен.

Распределение пенсий для военных таково:

те, кто получил инвалидность в результате войны – 100% от суммы денежного довольствия;

другие лица с инвалидностью – 70% от суммы денежного довольствия.

Минимальная пенсия для людей с инвалидностью I группы, получивших ее в результате войны, получают как минимум 13 604,5 гривны (650% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Выплат чернобыльцев I группы

Лица, получившие инвалидность І группы, в результате ЧАЭС получают минимум 6 840 гривен. А вот выплата для непосредственных участников ликвидации крушения составляет – 13 376,21 гривны.

Заметьте! Выплаты по инвалидности назначаются со дня установления этого положения. Очень важно подать заявление на пенсию не позднее 3 месяцев после установления инвалидности.