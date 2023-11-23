Кто может выйти на пенсию раньше
На пенсию по выслуге лет могут выйти люди, которые придерживались определенных условий, среди них:
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- артисты – имеют творческую деятельность от 20 до 35 лет;
- работники авиации и летно-испытательного состава – стаж 25 лет для мужчин и 20 для женщин;
- работники образования, здравоохранения и социального обеспечения – наработан специальный стаж работы (30 лет с 2024 года );
- спортсмены – стаж не менее 25 лет, в том числе, нахождения в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.
Также при наличии соответствующего общего стажа работники на таких должностях могут пойти на законный отдых с 50 – 55 лет мужчины и с 45 – 50 лет женщины:
- диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-технического состава гражданской авиации;
- бортпроводники;
- работники железнодорожного транспорта и метрополитена;
- работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;
- работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;
- механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;
- плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.
Кто получает надбавки к пенсии по возрасту
Прибавки по возрасту автоматически начисляются пенсионерам, дожившим до определенных лет. Размер ежемесячных доплат выглядит так:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.