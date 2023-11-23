Кто может выйти на пенсию раньше

На пенсию по выслуге лет могут выйти люди, которые придерживались определенных условий, среди них:

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артисты – имеют творческую деятельность от 20 до 35 лет;

работники авиации и летно-испытательного состава – стаж 25 лет для мужчин и 20 для женщин;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения – наработан специальный стаж работы (30 лет с 2024 года );

спортсмены – стаж не менее 25 лет, в том числе, нахождения в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Также при наличии соответствующего общего стажа работники на таких должностях могут пойти на законный отдых с 50 – 55 лет мужчины и с 45 – 50 лет женщины:

диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-технического состава гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Напомним! Размер пенсии по выслуге лет зависит от зарплаты, с которой платились страховые взносы, и количества стажа.

Кто получает надбавки к пенсии по возрасту

Прибавки по возрасту автоматически начисляются пенсионерам, дожившим до определенных лет. Размер ежемесячных доплат выглядит так: