Власти обустроили рабочие места для лиц с инвалидностью

Уже около 20 предпринимателей воспользовались инициативой и приобрели для инклюзивных работников необходимое оборудование и специализированную мебель, которая им нужна для полноценной работы. В общей сложности государство компенсировало им эти расходы на 1 миллион гривен.

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Татьяна Бережная Заместитель министра экономики Украины Работаем над тем, чтобы люди с инвалидностью, в том числе и полученной в результате войны, могли продолжать работать и самореализовываться. Поэтому предложили предпринимателям компенсировать их расходы по обустройству рабочих мест для лиц с инвалидностью, чтобы обеспечить им комфортные условия для работы.

Свои компенсации получили работодатели из Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черкасской областей.

Работники, которым обустроили рабочее место:

бухгалтер;

учитель;

инженер по охране труда;

делопроизводитель;

администратор;

менеджер по торговле;

водитель;

слесарь по сборке металлических конструкций.

Какие выплаты получают лица с инвалидностью

На пенсию по инвалидности влияет ее группа. В частности, минимальные выплаты в зависимости от этого фактора выглядят так:

I группа – 2 300 гривен;

ІІ и ІІІ группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;

ІІ и ІІІ группы, если гражданин работает – 2 093 гривны.

Также размер выплаты зависит от процента от пенсии по возрасту. В зависимости от группы пропорции следующие:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группа – 50%.

Возрастная пенсия для лиц с инвалидностью рассчитывается по соотношению наработанного стажа до увечья, разницы их возраста и 60 лет (предельный возраст выхода на пенсию) и других индивидуальных показателей.