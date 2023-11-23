Власти обустроили рабочие места для лиц с инвалидностью
Уже около 20 предпринимателей воспользовались инициативой и приобрели для инклюзивных работников необходимое оборудование и специализированную мебель, которая им нужна для полноценной работы. В общей сложности государство компенсировало им эти расходы на 1 миллион гривен.
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Работаем над тем, чтобы люди с инвалидностью, в том числе и полученной в результате войны, могли продолжать работать и самореализовываться. Поэтому предложили предпринимателям компенсировать их расходы по обустройству рабочих мест для лиц с инвалидностью, чтобы обеспечить им комфортные условия для работы.
Свои компенсации получили работодатели из Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черкасской областей.
Работники, которым обустроили рабочее место:
- бухгалтер;
- учитель;
- инженер по охране труда;
- делопроизводитель;
- администратор;
- менеджер по торговле;
- водитель;
- слесарь по сборке металлических конструкций.
Какие выплаты получают лица с инвалидностью
На пенсию по инвалидности влияет ее группа. В частности, минимальные выплаты в зависимости от этого фактора выглядят так:
- I группа – 2 300 гривен;
- ІІ и ІІІ группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;
- ІІ и ІІІ группы, если гражданин работает – 2 093 гривны.
Также размер выплаты зависит от процента от пенсии по возрасту. В зависимости от группы пропорции следующие:
- I группа – 100% пенсии по возрасту;
- ІІ группа – 90%;
- ІІІ группа – 50%.
Возрастная пенсия для лиц с инвалидностью рассчитывается по соотношению наработанного стажа до увечья, разницы их возраста и 60 лет (предельный возраст выхода на пенсию) и других индивидуальных показателей.