Nike проти New Balance та Skechers: за що судяться компанії
7 листопада 2023, 15:17Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Взуттєва компанія Nike звинувачує конкурентів New Balance і Skechers у порушенні патентів. Судові позови вже передано до федерального суду.
Причини позову до суду
У позовах вказано, що кілька моделей спортивного взуття від New Balance та кросівок Skechers неправомірно використовують технологію "Flyknit" виробника Nike для бігу, футболу та баскетболу.
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Компанія Nike водночас висуває скарги до двох компаній з наступних причин:
- У скарзі, яку компанія Nike подала до федерального суду Массачусетсу проти бостонського виробника New Balance, стверджується, що взуття з лінійки Fresh Foam, FuelCell та інших продуктів New Balance порушує патентні права Nike.
- Nike подала до суду на компанію Skechers у Лос-Анджелесі на Манхеттен-Біч, штат Каліфорнія, стверджуючи, що взуття, включно з брендами Skechers Ultra Flex і Glide Step, порушує її патенти.
Чого вимагає Nike
У позові Nike вимагає компенсацію не визначеної суми фінансових збитків і видачу рішення суду про постійну блокаду порушень патентів New Balance і Skechers.