Причины иска в суд
В исках указано, что несколько моделей спортивной обуви от New Balance и кроссовок Skechers неправомерно используют технологию Flyknit производителя Nike для бега, футбола и баскетбола.
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Компания Nike одновременно выдвигает жалобы в две компании по следующим причинам:
- В жалобе, какую компания Nike подала в федеральный суд Массачусетса против бостонского производителя New Balance, утверждается, что обувь из линейки Fresh Foam, FuelCell и других продуктов New Balance нарушает патентные права Nike.
- Nike подала в суд на компанию Skechers в Лос-Анджелесе на Манхэттен-Бич, штат Калифорния, утверждая, что обувь, включая бренды Skechers Ultra Flex и Glide Step, нарушает ее патенты.
Чего требует Nike
В иске Nike требует компенсацию не определенной суммы финансового ущерба и выдачу решения суда о постоянной блокаде нарушений патентов New Balance и Skechers.