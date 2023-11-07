Причини позову до суду

У позовах вказано, що кілька моделей спортивного взуття від New Balance та кросівок Skechers неправомірно використовують технологію "Flyknit" виробника Nike для бігу, футболу та баскетболу.

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Компанія Nike водночас висуває скарги до двох компаній з наступних причин:

У скарзі, яку компанія Nike подала до федерального суду Массачусетсу проти бостонського виробника New Balance , стверджується, що взуття з лінійки Fresh Foam, FuelCell та інших продуктів New Balance порушує патентні права Nike.

подала до федерального суду Массачусетсу проти бостонського виробника , стверджується, що взуття з лінійки Fresh Foam, FuelCell та інших продуктів New Balance Nike подала до суду на компанію Skechers у Лос-Анджелесі на Манхеттен-Біч, штат Каліфорнія, стверджуючи, що взуття, включно з брендами Skechers Ultra Flex і Glide Step, порушує її патенти.

Цікаво! Раніше компанія Nike подала судові позови проти компаній Adidas, Puma і Lululemon, звинувачуючи їх у порушенні патентів на технологію Flyknit. Adidas і Puma змогли урегулювати свої судові справи, тоді як справа Nike проти Lululemon досі триває.

Чого вимагає Nike

У позові Nike вимагає компенсацію не визначеної суми фінансових збитків і видачу рішення суду про постійну блокаду порушень патентів New Balance і Skechers.