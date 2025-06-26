Тиснуть тарифи: Nike йде з Китаю та підвищує ціни

Компанія Nike оголосила про плани поступово згорнути частину виробництва в Китаї до травня 2026 року та підвищити ціни на свою продукцію. Рішення ухвалили на тлі посилення тарифного тиску з боку США.

Nike компенсує витрати

У компанії наголосили, що внаслідок тарифної політики адміністрації Дональда Трампа витрати бренду можуть зрости приблизно на 1 мільярд доларів. Щоб компенсувати додаткові витрати, Nike вже почала коригувати ціни вгору та готується до перерозподілу виробництва між іншими країнами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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"Ми оптимізуємо наші джерела постачання, щоб знизити тиск витрат у США", – прокоментували у компанії.

Ситуація на ринку

При цьому, Nike не єдина компанія, яка намагається балансувати витрати. Аналітики припустили, що інші великі бренди спортивного одягу теє підвищать ціни, аби втримати конкурентні позиції на американському ринку.

Попри економічні труднощі, падіння доходів Nike у першому кварталі виявилося менш різким, ніж прогнозували. Зокрема, продажі впали на 12% (до 11,1 мільярдів доларів), тоді як очікували зниження майже на 15%. Ба більше, акції компанії зросли на 11%.

Зауважте. Китай є своєрідним викликом для Nike. Керівництво компанії визнало, що для покращення позицій на китайському ринку потрібен час, адже бренд відчуває наслідки економічної ситуації та високої конкуренції