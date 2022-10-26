У Німеччині хочуть впровадити податок для багатіїв: кошти спрямують на відновлення України

Депутати декількох німецьких партій наполягають на введенні у країні окремого податку на багатство. Частину виручених коштів, зокрема, пропонують спрямувати на відновлення України.

Дискусії щодо запровадження додаткових фінансових стягнень з місцевих багатіїв точаться у Німеччині уже давно. Проте співочільниця федеральної партії соціал-демократів (SPD) Саскія Ескен знову підняла тему, навівши нові аргументи, чому це необхідно зробити.

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Ймовірне оподаткування багатіїв у Німеччині

Соціал-демократи (SPD) та депутати від "зелених" (Bündis 90/Die Grünen) вкотре виступили за впровадження у Німеччині окремого податку для багатіїв. На думку лідерки SPD Саскії Ескен, це необхідно зробити, щоб ФРН надалі залишалась ефективною та солідарною державою.

Для того, щоб фінансувати ефективну, солідарну державу, яка об'єднує суспільство нашої країни, підтримує відбудову України та водночас не закриває очей на глобальну продовольчу кризу, ми повинні нарешті впровадити солідарне оподаткування надбагатих,

– заявила політикиня.

До слова, депутатку підтримав співочільник парламентської фракції "лівих" (Die Linke) Дітмар Барч. Він додав, що окремий податок для багатіїв слід впровадити не лише на рівні Німеччини, але й по всій Європі.

Нам потрібна загальноєвропейська участь надбагатих. Не може бути так, щоб звичайні платники податків, які й без того страждають через інфляцію та зростання цін на енергоносії, сплачували воєнні рахунки самостійно,

– наголосив Барч.

Разом з тим, політик також підкреслив на важливості залучення Росії до відновлення України шляхом конфіскації активів російських олігархів у Німеччині.

Водночас, проти оподаткування надбагатих у Німеччині виступає партнер "зелених" та соціал-демократів у парламентській коаліції, – "Вільна демократична партія" (FDP). Представники фракції побоюються, що додаткове фінансове навантаження на багатих роботодавців послабить економіку ФРН та поставить під загрозу робочі місця.