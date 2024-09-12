Через зв'язок з Росатомом будівництво турецької АЕС затримується

Німецька компанія Siemens Energy AG, яка постачає енергетичне обладнання, відмовилася обслуговувати турецьку атомну електростанцію "Аккую". Це трапилося через участь атомної станції в проєкті російського "Росатому".

Чому будівництво турецької АЕС затрималося

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар повідомив про те, що німецьке обладнання атомна електростанція "Аккую" не отримає. Відтак "Росатом" здійснив замовлення обладнання в Китаї.

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Цікаво! Попри звернення президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо цієї ситуації до канцлера Німеччини Олафа Шольца, питання з обладнанням так і не вирішилося.

Внаслідок відмови щодо обладнання від німецької корпорації будівництво атомної електростанції поблизу Мерсіна затрималося на декілька місяців.

До речі, обладнання, на яке чекала станція "Аккую", потрібне для газоізольованої підстанції. Вона, своєю чергою, передаватиме електроенергію з АЕС вартістю 24 мільярди доларів у електромережу.

Що відомо про будівництво турецької атомної електростанції: