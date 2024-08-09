Німецького депутата оштрафували за приховування бізнесу в Білорусі

9 серпня 2024, 13:17
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Джерело:

WELT

Німецького депутата Йорга Дорнау, який представляє партію "Альтернатива для Німеччини", оштрафували на три прожиткові мінімуми за приховування бізнесу в Білорусі. Він з 2020 року був співвласником білоруської сільськогосподарської компанії "Цибулька-Бел".

Який бізнес приховав депутат

Компанія обробляє кілька сотень гектарів землі в прикордонному районі поблизу Польщі та Литви.

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До цього влада Німеччини була обізнана лише про бізнес депутата у місті Борна, Саксонія. 

Ландтаг Саксонії визнав, що Йорг Дорнау порушив обов'язок щодо розкриття інформації, і оштрафував його на 20 862 євро. Це сталося після того, як виявилося, що депутат приховав свій бізнес у Білорусі. 

ідер Лівої партії Ріко Гебхардт заявив, що ніхто не має права засновувати бізнес у Білорусі, особливо представник Німеччини.

Зауважте! Газета WELT викрила діяльність Дорнау у квітні цього року. Крім того, Дорнау кілька разів зустрічався з представниками режиму Лукашенка, але приховав ці зустрічі на слуханнях у парламенті.
Автор: Дарія Подвишенна