Нафтогазовий гігант Wintershall Dea та партнер Газпрому виходить з Росії
Джерело:Wintershall Dea
Німецький нафтогазовий гігант Wintershall Dea оголосив про вихід з ринку Росії. Компанія була партнером Газпрому, однак всі підприємства на території Росії експропрійовані.
Гендиректор Wintershall Dea Маріо Мехрен заявив, що продовження діяльності в Росії є недоцільним. Тож наглядова рада прийняла рішення покинути ринок країни.
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Продовження нашого бізнесу в Росії не є стійким. Агресивна війна Росії несумісна із нашими цінностями. Вона зруйнувала співпрацю між Росією та Європою,
– заявив Маріо Мехрен.
Чому Wintershall Dea пішла з Росії
Останні місяці російський уряд обмежив діяльність західних компаній у країні. Також зовнішнє втручання у діяльність спільних підприємств призвело до того, що Wintershall Dea не може працювати в Росії, як раніше. Спільні підприємства були фактично експропрійовані економічно.
Продаж видобутих вуглеводів зі знижками
Ще однією причиною виходу з Росії у компанії назвали рішення Путіна за якими спільні підприємства компанії в компанії можуть продавати "Газпрому" свої видобуті вуглеводні.
Збитки від списання російських активів у Wintershall Dea оцінюють у 5,3 мільярда євро.