Гендиректор Wintershall Dea Марио Мехрен заявил, что продолжение деятельности в России нецелесообразно. Поэтому наблюдательный совет принял решение покинуть рынок страны.

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Продолжение нашего бизнеса в России не устойчиво. Агрессивная война России несовместима с нашими ценностями. Она разрушила сотрудничество между Россией и Европой,

– заявил Марио Мехрен.

Обратите внимание! Wintershall Dea лишь сообщили о решении выйти из России, но пока этого еще не произошло. В компании сообщили, что это произойдет после выполнения всех юридических обязательств.

Почему Wintershall Dea ушла из России

Последние месяцы российское правительство ограничило деятельность западных компаний Украине. Также внешнее вмешательство в деятельность совместных предприятий привело к тому, что Wintershall Dea не может работать в России как раньше. Совместные предприятия были фактически экспроприированы экономически.

Продажа добываемых углеводов со скидками

Еще одной причиной выхода из России в компании назвали решение Путина по которым совместные предприятия компании могут продавать "Газпрому" свои добытые углеводороды.

Ущерб от списания российских активов в Wintershall Dea оценивается в 5,3 миллиарда евро.