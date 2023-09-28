Німецько-японська DMG Mori збирає верстати для ВПК окупантів: компанія брехала про вихід з Росії

Відома міжнародна компанія продовжує постачати обладнання росіянам. Найбільш цинічно те, що в офісі DMG Mori чудово знають, що допомагають росіянам воювати проти України.

DMG Mori продовжує працювати у Росії

Як повідомляють російські ЗМІ, DMG Mori продовжує активно працювати на російський ринок. Повномасштабна війна окупантів проти України не стає на заваді бажанню заробити.

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Цікаво, що у 2015 році німецько-японська компанія відкрила свій завод в Ульяновську попри санкції ЄС. Тут компанія робить верстати, які призначаються для військової промисловості росіян.

У березні 2022 року DMG Mori оголосила про вихід з Росії та припинення діяльності на території агресора. Втім, втілювати заяви у реальність ніхто не збирався. 20 вересня 2023 року Україна внесла DMG Mori у список спонсорів війни.

DMG Mori продовжує працювати у Росії, просто формально змінивши власника. Доходи впали вдвічі, але вони є. З початку повномасштабного вторгнення завод зібрав щонайменше 200 верстатів. В офісі компанії свідомі того, для кого та навіщо роблять обладнання.

Керує заводом, як і до 24 лютого 2022 року, співробітник німецького підрозділу DMG Mori Андрєй Соколов. Його родина живе в Берліні та змінила прізвище на Голдман. В інтерв'ю німецькій пресі дружина Андрєя Наталья стверджувала, що вони в опозиції до Путіна та проти війни.