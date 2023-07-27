Секс-шоп NO TABOO хотів приховати прибуток: яку суму хотіли "захистити" від податкової

27 липня 2023, 15:55
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Джерело:

телеграм Данила Гетманцева

Мережа секс-шопів NO TABOO втрапила у гучний скандал. Бізнес намагався приховати частину прибутку, щоб не сплачувати податок.

Столичні податківці виявили численні порушення у роботі мережі секс-шопів NO TABOO. Бізнес працював "у чорну", не використовував РРО та не оформляв працівників. 

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Скільки грошей хотіли приховати від податкової 

Як повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, податкова виявила спробу приховання прибутку у розмірі 230 тисяч доларів на місяць. Мережу NO TABOO впіймали й на інших порушеннях. 

Нагадаємо, з 1 січня повертаються податкові перевірки. Раніше ми писали про те, як бізнесу варто до них підготуватися. 

Власникам мережі та інтернет-магазину слід було б знати, що сплата податків армії у війну є обовʼязковою... А ось ухилення від податків, особливо у війну, це і є TABOO. Тим більше, що високий попит на таку товарну категорію, погодьтеся, приємно дивує,
– написав Гетманцев. 

NO TABOO має 48 магазинів у 15 містах. У 2020 році Forbes оцінював прибутки компанії на рівні 6 – 7 мільйонів доларів. 

"Дякую податківцям за роботу і наполягаю на поверненні підприємцям вилучених під час контрольних закупівель одиниць продукції непошкодженими", – пожартував Гетманцев. 

Автор: Ярослав Сиваківський