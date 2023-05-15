"Нова Пошта" продовжує експансію: незабаром з'являться відділення у Празі

Компанія "Нова пошта" продовжує розширення. Цього разу користуватися послугами пошти зможуть українці в Чехії.

"Нова пошта" збільшує кількість відділень у Європі. Вже незабаром відділення компанії з'являться у Чехії.

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Коли та де будуть відділення у Чехії

Як розповів СЕО Nova Post у Чехії Володимир Стеренчук, свої відділення у цій країні почнуть роботу вже у червні.

Вже на початку червня українці у Чехії зможуть відправляти рідним додому та отримувати посилки, документи, вантажі із України через "Нову Пошту",

– заявив він.

Перші два відділення запрацюють у Празі. Одне відділення буде поштовим (посилки до 30 кілограмів), інше – вантажне (посилки вагою до 1 тонни).

Після цього ще одне відділення відкриють у місті Брно.

Де вже в Європі працює "Нова пошта"

У жовтні 2022-го року перше відділення "Нової пошти" з'явилося у Варшаві. Після цього відділення пошти запрацювали у Кракові, Любліні, Ґданську, Вроцлаві, Познані, Лодзі та Жешуві.

У планах на 2023 рік компанія оголошувала розширення на Чехію та Німеччину. Також з березня працює відділення "Нової пошти" у Вільнюсі.