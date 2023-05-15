Новая почта увеличивает количество отделений в Европе. Уже в скором времени отделения компании появятся в Чехии.

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Когда и где будут отделения в Чехии

Как рассказал СЕО Nova Post в Чехии Владимир Стеренчук, свои отделения в этой стране начнут работу уже в июне.

Уже в начале июня украинцы в Чехии смогут отправлять родным домой и получать посылки, документы, грузы из Украины через "Новую Почту",

– заявил он.

Первые два отделения заработают в Праге. Одно отделение будет почтовым (посылки до 30 кг), другое – грузовое (посылки весом до 1 тонны).

После этого еще одно отделение будет открыто в городе Брно.

Где уже в Европе работает "Новая почта"

В октябре 2022 года первое отделение "Новой почты" появилось в Варшаве. После этого отделения почты заработали в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Лодзи и Жешуве.

В планах на 2023 год компания объявляла расширение на Чехию и Германию. Также с марта работает отделение "Новой почты" в Вильнюсе.