Отримати посилку можна за дорученням: "Нова пошта" запустила новий сервіс

"Нова пошта" запустила новий сервіс, завдяки якому отримати посилку може людина, на яку отримувач оформив доручення. У разі необхідності, альтернативний одержувач може також оплатити відправлення.

Сервіс є абсолютно безкоштовним, однак діє винятково для отримання посилок у поштоматах та відділеннях з оголошеною вартістю не більше, ніж 30 тисяч гривень. Бізнес 24 передає деталі.

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Як доручити можливість отримати посилку іншій особі

Замовити сервіс "Інший отримувач" може винятково та людина, на яку оформлене отримання посилки. Послуга діє винятково у мобільному застосунку "Нової пошти". Проте, якщо відправлення замовлено "Особисто в руки", то змінити отримувача неможливо. Щоб оформити отримання на іншу людину за довіреністю, необхідно:

Знайти необхідне відправлення у розділі "Мої посилки".

Перейти у "Керування посилкою", обрати сервіс "Інший отримувач".

Вказати номер телефону людини, якій ви надаєте право отримати відправлення, й натиснути "Доручити".

Людина, на яку оформлено довіреність, автоматично отримає пуш-сповіщення у своєму мобільному застосунку "Нової пошти", що їй надали дозвіл на отримання посилки. Якщо ж в особи немає мобільного застосунку поштового оператора, вона отримає повідомлення у вайбер або через SMS.

Зауважимо, що право на отримання посилки можна скасувати. Для цього потрібно у мобільному застосунку знайти потрібну посилку й у розділі "Керувати посилкою" обрати "Скасувати довіреність".

До слова, щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора, що використовує сервіс "Інший отримувач", назвати спеціальний код та номер посилки, що надійшли у повідомленні.