Сервис абсолютно бесплатный, однако действует исключительно для получения посылок в почтоматах и отделениях с объявленной стоимостью не более 30 тысяч гривен. Бизнес 24 передает подробности.

Кстати Новая Почта и БФ "Онуки" будут отправлять товары на Восток: может присоединиться каждый

Как поручить возможность получить посылку другому лицу

Заказать сервис "Другой получатель" может исключительно человек, на которого оформлено получение посылки. Услуга действует исключительно в мобильном приложении "Новая почта". Однако, если отправка заказана "Лично в руки", то изменить получателя невозможно. Чтобы оформить получение на другого человека по доверенности, необходимо:

Найти необходимую отправку в разделе "Мои посылки".

Перейти в "Управление посылкой", выбрать сервис "Другой получатель".

Указать номер телефона человека, которому вы предоставляете право получить посылку, и нажать "Поручить".

Человек, на которого оформлена доверенность, автоматически получит пуш-уведомление в своем мобильном приложении "Новой почты", о предоставленном ему разрешении получить посылку. Если у человека нет мобильного приложения почтового оператора, он получит сообщение в вайбер или через SMS.

Отметим, что право на получение посылки можно отменить. Для этого нужно в мобильном приложении найти нужную посылку и в разделе "Управление посылкой" выбрать "Отменить доверенность".

К слову, чтобы получить доверенную посылку в отделении, необходимо сообщить оператору, использующему сервис "Другой получатель", указать специальный код и номер посылки, поступившие в сообщении.