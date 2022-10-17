Новая Почта и "Онуки" будут отправлять товары на Восток

В Новой Почте рассказали, что каждый украинец имеет возможность отправить лекарства и продукты из магазинов исключительно в заводской упаковке для жителей только что освобожденных территорий в Херсонской, Донецкой, Харьковской областях.

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Чтобы приобщиться к благотворительной инициативе, нужно купленные необходимые товары принести в любое отделение Новой почты, а компания уже доставит всю помощь за свой счет тем, кто более полугода находился в оккупации.

Как только освобожденные города и поселки находятся в очень критическом состоянии: без воды, пищи, электроэнергии, связи. Там не работают ни аптеки, ни магазины. Поэтому Новая почта вместе с благотворительным фондом "Онуки" начала сбор лекарств и продуктов с длительным сроком хранения, исключительно в фирменной упаковке, жестяной таре (без стекла) и заводского производства,

– говорится в сообщении почтового оператора.

К слову, первой к проекту присоединилась компания Биосфера, которая предоставила товары для дома и гигиены, такие как моющие средства, влажные салфетки, подгузники, мыло и так далее в необходимом количестве.

Список самых необходимых продуктов и лекарств, которые требуют жители на первое время / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Одежда, обувь, товары домашнего производства – не принимаются, равно как и продукты в обычных пакетах, свежие овощи, фрукты и стеклянные банки. Только не бьющаяся заводская упаковка.

Как отправить посылку с помощью для жителей деоккупированной Херсонщины и Донеччины

Купите в магазине любые товары из перечня выше.

Принесите товары в ближайшее отделение Новой почты.

Передайте продукты оператору, чтобы он их упаковал в коробку, или упакуйте самостоятельно дома.

Выберите один из освобожденных населенных пунктов Донеччины или Херсона, где есть отделение Новой Почты. Чтобы отправить помощь в освобожденные города и поселки Харьковской области, указывайте отделение №1 город Харьков.

Получателем укажите благотворительный фонд "Онуки" и укажите, что отправка за счет получателя.

Список отделений на деоккупированной Донеччине и Херсонщине / Инфографика Новой Почты