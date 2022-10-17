Нова Пошта та "Онуки" відправлятимуть товари на Схід

У Новій Пошті розповіли, що кожен українець має можливість відправити ліки та продукти із магазинів виключно у заводській упаковці для мешканців щойно звільнених територій на Херсонщині, Донеччині, Харківщині.

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Щоб долучитись до благодійної ініціативи, потрібно куплені необхідні товари принести у будь-яке відділення Нової пошти, а компанія вже доставить усю допомогу за власний кошт тим, хто понад пів року місяців перебував в окупації.

Щойно звільнені міста і селища знаходяться у дуже критичному стані: без води, їжі, електроенергії, зв’язку. Там не працюють ні аптеки, ні магазини. Тому Нова пошта разом із благодійним фондом "Онуки" започаткували збір ліків та продуктів із довгим терміном зберігання, виключно у фірмовій упаковці, жерстяній тарі (без скла) та заводського виробництва,

– йдеться у повідомленні поштового оператора.

До слова, першою до проєкту приєдналася компанія Біосфера, яка надала товари для дому та гігієни, як-от миючі засоби, вологі серветки, підгузки, мило тощо у необхідній кількості.

Список найнеобхідніших продуктів та ліків, які потребують мешканці на перший час / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Одяг, взуття, товари домашнього виробництва – не приймаються, так само як і продукти у звичайних пакетах, свіжі овочі, фрукти та у скляних банках. Тільки заводська упаковка, що не б'ється.

Як відправити посилку із допомогою для мешканців деокупованої Херсонщини та Донеччини

Придбайте в магазині будь-які товари з переліку вище.

Принесіть товари у найближче відділення Нової пошти.

Передайте продукти оператору, аби він їх запакував у коробку, або запакуйте самостійно вдома.

Оберіть один зі звільнених населених пунктів Донеччини або Херсонщини, де є відділення Нової Пошти. Щоб відправити допомогу у звільнені міста та селища Харківської області – вказуйте відділення №1 місто Харків.

Отримувачем вкажіть благодійний фонд "Онуки" та зазначте, що відправка за раунок отримувача.

Перелік відділень на деокупованій Донеччині та Херсонщині / Інфографіка Нової Пошти