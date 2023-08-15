"Нова пошта" вийде на ринки важливих партнерів України

"Нова пошта" продовжує відкривати нові відділення в країнах Європи. Наразі українська компанія планує розшити свою географію завдяки двом країнам Балтії.

"Нова пошта" планує відкрити перші відділення у Латвії та Естонії у жовтні та листопаді 2023 року відповідно. Таким чином, українська компанія буде працювати у всіх країнах Балтії.

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"Нова пошта" виходить на нові ринки

Перші кроки на ринках Латвії та Естонії компанія зробить із сервісом кур'єрської доставки, який почне працювати уже з середини вересня. Ця послуга буде доступна у всіх містах обох вище згаданих країн.

Очільниця Nova Post у країнах Балтії – Литві, Латвії та Естонії – Світлана Книжка пояснила, що компанія обрала саме такий формат виходу на нові ринки у зв'язку з попитом на логістичні послуги. Тобто вони звернули увагу на послуги, яким найчастіше надають перевагу жителі цих країн.

Кур'єрська служба "Нової пошти" буде працювати згідно з такими умовами:

У будні дні робота буде тривати з 8 ранку до 17 вечора ;

; Клієнти зможуть відправити та/або отримати документи та посилки до 30 кілограмів ;

; Термін доставки становить від 5 днів.

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Нагадаємо, "Нова пошта" уже відкрила свої відділення у Польщі, Литві, Молдові, Німеччині, Чехії та Румунії. Зокрема, на ринок Чехії компанія вийшла у перший тиждень червня. Тоді як в Румунії послугами "Нової пошти" можна користуватися з кінця червня.

Крім того, "Нова пошта" та "Rozetka" розповіли про умови для бізнесу в Україні. Компанії наголосили, що ситуація погіршується. Вони повідомили, наприклад, про посилення тиску зі сторони влади.