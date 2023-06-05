Український оператор поштових послуг до Чехії встиг відкрити свої відділення у трьох країнах Європи. Йдеться про Польщу, Литву та Молдову. Крім того, в останній також на ринок вийшла фінансова компанія NovaPay.

Зверніть увагу Справи Twitter летять у прірву: доходи від реклами у США скоротилися більш як на половину

"Нова пошта" продовжує розширювати бізнес у Європі

Перше відділення у Чехії компанія відкрила у Празі. Знайти "Нову пошту" у столиці цієї країни можна знайти за адресою Pod Višňovkou 1664/29. Компанія пропонує такі послуги:

Щоденний прийом документів та посилок;

Також йдеться про вантажі вагою до 1000 кілограмів;

Йдеться як про відправлення та отримання;

Термін доставки становить 5 днів.

Українська компанія планує відкрити ще кілька відділень у Чехії до кінця поточного року. Серед міст виділяють Прагу та Брно. Крім того, "Нова пошта" має на меті інвестувати у розвиток на чеському ринку 3 мільйони крон.

"Нова пошта" також визначила тарифні плани на доставку з України в Чехію. Йдеться про такі суми:

Документи – 250 гривень ;

; Посилки до 2 кілограм – 400 гривень ;

; Посилки до 10 кілограмів – 600 гривень;

Посилки до 30 кілограмів – 1200 гривень ;

; Вантажі від 31 кілограма до 1000 кілограмів – 40 гривень за 1 кілограм ваги.

Нагадаємо, що Україна передала іноземним партнерам перелік на понад 30 російських компаній, які виробляють дрони та ракети. Офіційний Київ просить запровадити санкції проти них.