"Новая почта" планирует открыть первые отделения в Латвии и Эстонии в октябре и ноябре 2023 соответственно. Таким образом украинская компания будет работать во всех странах Балтии.
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"Новая почта" выходит на новые рынки
Первые шаги на рынках Латвии и Эстонии компания сделает с сервисом курьерской доставки, который заработает уже с середины сентября. Эта услуга будет доступна во всех городах обеих стран.
Глава Nova Post в странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии – Светлана Книга пояснила, что компания выбрала именно такой формат выхода на новые рынки в связи со спросом на логистические услуги. То есть они обратили внимание на услуги, которые чаще всего предпочитают жители этих стран.
Курьерская служба "Новой почты" будет работать согласно следующим условиям:
- В будние дни работа будет продолжаться с 8 утра до 17 вечера;
- Клиенты смогут отправить и/или получить документы и посылки в 30 килограмм;
- Срок доставки составляет от 5 дней.
Напомним, "Новая почта" уже открыла свои отделения в Польше, Литве, Молдове, Германии, Чехии и Румынии. В частности, на рынок Чехии компания вышла в первую неделю июня. В то время как в Румынии услугами "Новой почты" можно пользоваться с конца июня.
Кроме того, "Новая почта" и "Rozetka" рассказали об условиях для бизнеса в Украине. Компании подчеркнули, что ситуация ухудшается. Они сообщили, например, об усилении давления со стороны властей.