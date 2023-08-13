Наразі ж Чечоткін заявляє про посилення тиску з боку влади. Також він заявив, що їх регулярно перевіряє податкова та штрафує на мінімальну суму навіть тоді, коли нічого не знаходить.

Дивіться також Українська компанія залучила 70 мільйонів доларів та анонсувала амбітні плани

Що заявив співвласник Rozetka

Це набагато краще, ніж було за часів (президента Віктора) Януковича, але набагато гірше, ніж до війни,

– заявив Владислав Чечоткін.

Співзасновник найбільшого маркет-плейсу країни Rozetka сказав, що тиск посилився, якщо порівнювати з 2021 роком. За його словами податкова регулярно перевіряє їхню діяльність, включно з організованими пунктами незламності.

"У нас нічого не знаходять і штрафують на суму, за яку ми, на їхню думку, не будемо сперечатися. Тобто, це якісь мінімальні суми штрафів. Але вони заважають. Але вони перевіряють. Але вони часто зупиняють роботу тощо", – заявив Чечоткін, назвавши ці перевірки рутиною.

Дивіться також "Нова пошта" коштує понад 1 мільярд доларів, – Климов про розвиток компанії

У "Новій пошті" також поскаржились

Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк заявив, що підприємці змогли вільно видихнути у березні 2022 року, коли влада скасувала мита, запровадила податкові пільги. Проте він зазначив, що наразі все повертається до довоєнного часу.

Коли владі було страшно і вона розуміла, що все може "накритися", вони дали свободу підприємцям, коли вже не так страшно – знову можна ставитися до підприємців як до гусей і баранів, яких можна стригти та щипати,

– заявив Поперешнюк.

До речі, наприкінці червня бізнес зустрічався з Володимиром Зеленським та запропонував створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу та обговорення інших питань. Після того було щонайменше три зустрічі.

В Україні повернули довоєнну систему оподаткування

Володимир Зеленський підписав закон №8401, який скасував єдиний податок у розмірі 2%. Вже з 1 серпня 2023 року підприємці, які були на 5% системі, повернулись до неї автоматично. Також влада скасувала мораторій на податкові перевірки та штрафи за невикористання РРО.

До речі, закон про повернення довоєнних податків є вимогою Міжнародного валютного фонду (МВФ), яку передбачили в угоді про кредитування України.

Як тепер бізнес платить податки – читайте за посиланням.