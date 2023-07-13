Під час "Business Breakfast з Володимиром Федоріним" В'ячеслав Климов заявив, що наразі у компанії не висувають на перший план питання капіталізації на ринку. Проте він додав, що вони переконані, що "Нова пошта" демонструє позитивну динаміку.
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В'ячеслав Климов про "Нову пошту"
За словами Климова, поточна ринкова капіталізація компанії з поштової індустрії становить понад 1 мільярд доларів. Водночас вони не відкидають план щодо збільшення цього показника до 3 – 5 мільярдів доларів США.
Український бізнесмен також нагадав, що наприкінці 2020 року польська компанія InPost, яка створила найбільшу мережу поштоматів у Європі, провела первинне розміщення акцій з оцінкою у 9,5 мільярда доларів. Климов наголосив, що далі йде саме "Нова пошта".
Потужний вихід на міжнародний ринок
Нагадаємо, що "Нова пошта" активно відкриває свої філії у різних країнах Європи. Зокрема, на початку червня 2023 року компанія відкрила свої двері для клієнтів у Чехії. До цього відділення української компанії розпочали роботу у таких країнах Європи:
- Польщі;
- Литві;
- Молдові.
Далі – більше! Станом на кінець червня, відділення "Нової пошти" з'явилося ще й в столиці Румунії – Бухаресті.