Елізабет Холмс створила компанію Theranos у 2003 році, яка обіцяла створити пристрої, які зможуть робити миттєвий аналіз крові з пальця. За 11 років оцінка стартапу зросла до 9 мільярдів доларів.

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Елізабет Холмс вийде з в'язниці раніше

Проте компанія Theranos не просто не змогла реалізувати амбітний проєкт, але й потрапила у масштабний скандал та привернула увагу регуляторів. Річ у том, що у 2015 році з'явилася інформація, що технологія стартапу не працює, компанія використовує для аналізів стороннє обладнання, а результати аналізів були неточними.

Після розкриття обману компанія Theranos припинила своє існування, а Елізабет Холмс отримала стала фігуранткою судового розслідування. У перші дні 2022 року присяжні визнали жінку винною. Згідно з першою версією вироку, Холмс мала відбувати своє покарання протягом 11 років та 3 місяців.

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Проте нещодавно ситуація змінилася. Федеральне бюро в’язниць повідомило, що термін ув'язнення засновниці Theranos скоротили майже на 2 роки. Нова дата звільнення колишньої бізнесвумен – 29 грудня 2032 року. Бюро відмовилося більше детально коментувати ситуацію, заявивши про безпеку та конфіденційність в'язнів.