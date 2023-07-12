Элизабет Холмс создала компанию Theranos в 2003 году, обещавшую создать устройства, которые смогут делать мгновенный анализ крови из пальца. За 11 лет оценка стартапа возросла до 9 миллиардов долларов.

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Элизабет Холмс выйдет из тюрьмы раньше

Однако компания Theranos не смогла реализовать амбициозный проект, но попала в масштабный скандал и привлекла внимание регуляторов. Дело в том, что в 2015 году появилась информация, что технология стартапа не работает, компания использует для анализов постороннее оборудование, а результаты были неточными.

После раскрытия обмана компания Theranos прекратила свое существование, а Элизабет Холмс получила ставшая фигуранткой судебного расследования. В первые дни 2022 года присяжные признали женщину виновной. Согласно первой версии приговора, Холмс должна была отбывать свое наказание в течение 11 лет и 3 месяца.

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Однако, недавно ситуация изменилась. Федеральное бюро тюрем сообщило, что срок заключения основательницы Theranos сократили почти на 2 года. Новая дата увольнения бывшей бизнесвумен – 29 декабря 2032 года. Бюро отказалось более подробно комментировать ситуацию, заявив о безопасности и конфиденциальности заключенных.