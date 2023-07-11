Компанія Meta у рамках останніх раундів скорочення штатів роботу втратили працівники, які відповідали за боротьбу з дезінформацією на платформі. Про це розповіли люди обізнані з ситуацією.

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Ризики для виборів у США через масові звільнення у Meta

Повідомляють, що співробітники з команд, які працювали з боротьбою з дезінформацією, втрачали роботу як восени, так і навесні. Американський техгігант тоді за два підходи звільнив майже 21 тисячу осіб.

Зокрема, йдеться про людей, які були відповідальні за відповідні кампанії під час останніх проміжних виборів у США. На тлі цього виникають причини для занепокоєння напередодні президентських виборів, які мають пройти уже у 2024 році. Для цього є кілька підстав:

Компанія Meta відіграє вкрай важливу роль для політичних дебатів, адже 69% дорослих американців надають перевагу саме Facebook, за даними опитування від Pew Research Center, яке провели у 2021 році;

дорослих американців надають перевагу саме Facebook, за даними опитування від Pew Research Center, яке провели у 2021 році; Наступі вибори у США можуть бути більш вразливими до поширення дезінформації. Усе через бум навколо технології штучного інтелекту, а також ширше використання діпфейків.

Ще у 2020 році один з працівників техгіганта привертав увагу до цього питання. Він написав лист зі звинуваченнями проти Meta. Мовляв, компанія не змогла адекватно відреагувати на виклик з політичними маніпуляціями та втручанням у вибори. Ця особа також наголосила, що йдеться про увесь світ.

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Водночас компанія Meta повідомила CNN, що один із її пріоритетів – це захист виборів у США у 2024 році. Додамо, що у книзі "Огидна правда. Facebook. За лаштунками боротьби за першість". першою реакцією Марка Цукерберга на інформацію про втручання Росії в американські вибори була фраза: "Ох, як ми це пропустили?".

Нагадаємо, що співробітники компанії Meta заявили про втрату довіри до Марка Цукерберга. Зокрема, через масові звільнення у 2022 році. Дехто навіть вважає його відповідальним за деякі провали техгіганта. Цікаво, що з початку 2023 року кількість звільнених осіб у технологічному секторі перетнула позначку у 200 тисяч осіб. Темпи скорочення штатів працівників уже перевершили аналогічний показник роком раніше.