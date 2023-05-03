За словами 20 колишніх та теперішніх працівників Meta, їхня команда на шляху до кризи. Головним винуватцем вони називають засновника та генерального директора Марка Цукерберга.

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У Meta критикують Цукерберга

Рішення американського мільярдера критикують навіть деякі керівники на топових рівнях. Загалом виділяють кілька основних претензій до Цукерберга. Серед них:

Масові звільнення працівників . Зокрема, компанія Meta звільнила понад 20 тисяч працівників. Ця кампанія триває з осені минулого року;

. Зокрема, компанія Meta звільнила понад 20 тисяч працівників. Ця кампанія триває з осені минулого року; З'явилася інформація, що Цукерберг ухвалював певні рішення про збільшення штату попри незгоду виконавчих директорів. Нагадаємо, що під час пандемії коронавірусу компанія найняла 41 тисячу нових співробітників;

Безрезультатність інвестицій у метавсесвіт. Виявилося, що очікування стосовно майбутнього цього проєкту були надто позитивними;

у метавсесвіт. Виявилося, що очікування стосовно майбутнього цього проєкту були надто позитивними; Втрата довіри від команди . Річ у тому, що напередодні кількох хвиль скорочення штату, мільярдер обіцяв, що це буде разова акція, так би мовити;

. Річ у тому, що напередодні кількох хвиль скорочення штату, мільярдер обіцяв, що це буде разова акція, так би мовити; На сьогодні Марк Цукерберг активно виступає за звільнення співробітників. Він називає це необхідністю, в основі якої лежить геополітична напруга та агресивна політика Федерального резерву.

Водночас анонімні особи, які обізнані із ситуацією, заявили, що заяви Цукерберга про ще більше урізання витрат та тривала кампанія зі скорочення штату зруйнувало віру команди у компанію.

До теми! Ще один виклик для американської корпорації – зменшення кількості щоденних користувачів соціальної мережі Facebook. Про це повідомила на початку 2022 року. Ба більше, таку динаміку зафіксували вперше за 10 років.

Також варто звернути увагу на скандальну репутацію Meta, яка закріпилася за компанією за останні роки. Зокрема, йдеться про роль соціальної мережі у поширенні дезінформації у контексті виборів у США у 2016 році. Це суттєво зіпсувало репутацію техгіганта серед працівників. В тому числі компанії ставало все складніше утримувати та залучати талановитих працівників.

Актуальна динаміка компанії на фондовому ринку

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Meta коливається на рівні 239 доларів. Ринкова капіталізація техгіганта зупинилася на рівні 613,10 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance. Додамо, що перший квартал 2023 року цінні папери Meta закінчили зі подорожчанням на 13% завдяки зростанню виторгу компанії.

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Щодо особистого капіталу Марка Цукерберга, то видання Forbes оцінює у 85,2 мільярда доларів. За версією Bloomberg, статки бізнесмена становлять 87,6 мільярда доларів.

Згідно з двома вище згаданими рейтингами бізнесмен входить до першої п'ятнадцятки найбагатших людей світу. Цікаво, що капітал засновника Meta всього за день збільшився відразу на 10 мільярдів доларів.