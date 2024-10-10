Після війни "Нова Пошта" планує продати свій енергетичний бізнес

Компанія "Нова Пошта" планує продати свій енергетичний підрозділ "Нова Енерджі" після завершення війни. Компанія інвестувала значну суму в енергонезалежність і планує розширювати цю галузь.

Інвестиції в енергонезалежність

Компанія вже інвестувала 13 мільйонів доларів в енергетичне обладнання, щоб уникнути відключень електрики. Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк на форумі Forbes.

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Компанія придбала близько 4 000 генераторів, щоб забезпечити роботу відділень та логістичних процесів під час відключень електроенергії.

Також у планах – побудувати десять газових установок. Зокрема до кінця цього року компанія планує встановити 5 газових установок.

До слова! Ще 5 планують збудувати у наступному році. У 2024 році "Нова Енерджі" планує продавати електроенергію іншим споживачам.

Проте після завершення війни компанія планує продати енергетичний бізнес тим, для кого це є основним напрямом діяльності, зазначив Поперешнюк.