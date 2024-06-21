Перший логістичний "Оскар" "Нової Пошти": яку відзнаку отримала компанія
Джерело:World Post and Parcel Awards
"Нову пошту" (Nova Post) визнано поштовим оператором року. Таку відзнаку компанія отримала за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.
Як "Нова Пошта" стала найкращим оператором у світі
Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк повідомив, що компанія отримала свій перший логістичний "Оскар". За його словами, суддів вразила програма "Розділені кордонами, об’єднані Новою Поштою".
Читайте також: Найбагатший серед українців: хто вже два роки займає перше місце у рейтингу
А також те, що українські компанії не припиняють своєї діяльності, розвиваються й активно беруть участь у гуманітарних проєктах під час війни та блекаутів.
"Нова Пошта" отримала свій перший логістичний Оскар!.. За нього боролись найкращі оператори планети – eBay, Royal Mail, InPost, FedEx, DPD, United States postal service, Correios та чимало інших. Інтрига трималася до самого фіналу – рішення про переможця було прийняте лише за кілька годин до офіційної церемонії нагородження. І врешті "Нову Пошту" визнано найкращим поштовим оператором у світі!,
– написав він.
Що відомо про нагороду
World Post and Parcel Awards – це найпрестижніша галузева нагорода, яка вже 25 років поспіль визнає досягнення у сфері поштових і експрес-доставок.
Попри те, що Nova Post працює в зоні бойових дій, минулого року вони збільшили свою мережу в Україні на 20%, відкрили 2 242 відділення та встановили 1 853 поштоматів, пропонуючи 27 тисяч пунктів обслуговування у більш ніж 10 тисячах населених пунктах по всій Україні, навіть у прифронтових містах,
– сказано в повідомленні про нагороду.